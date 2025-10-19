Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 украинских дронов

Минобороны: за три часа сбиты 15 украинских беспилотников над регионами России

Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников: за три часа сбито 15 украинских БПЛА над российскими регионами. Согласно заявлению министерства обороны РФ, 19 октября в период с 17:00 до 20:00 (мск) дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Десять беспилотников были сбиты над Воронежской областью, три – над Белгородской и два – над Ростовской областью.

Утром 19 октября Российские системы ПВО пресекли попытку атаки с воздуха: над Белгородской областью сбиты семь украинских беспилотников. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, средства ПВО успешно перехватили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины, над территорией Белгородской области.

«В период с 11.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении МО.

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал глава села Мокрая Орловка.