Житель Белгородской области пострадал в результате атаки БПЛА

Гладков: в Шебекино при атаке дрона на предприятие пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Целью стало производственное предприятие. В двух помещениях оказались повреждены остекление, оборудование и стены.

«Пострадавшего с проникающим осколочным ранением живота бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 в Белгороде. Вся необходимая помощь оказывается», — отмечается в заявлении.

Также, по словам главы региона, атаке дрона подверглось село Нежеголь. Здесь зафиксировали повреждение линии электропередачи и частного дома.

Другой украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на крышу социального объекта в селе Тишанка. В хуторе Плотовка из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены два частных домовладения, а в селе Коновалово — один жилой дом.

При атаке БПЛА на село Гора-Подол и поселок Борисовка в первом населенном пункте были повреждены линия электропередачи и частное домовладение, во втором — «Газель».

Ранее в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал глава села Мокрая Орловка.

