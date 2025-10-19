Израильские военные подтвердили факт ударов по сектору Газа

ЦАХАЛ подтвердил факт ударов по Газе и обвинил ХАМАС в нарушении перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила в своем Telegram-канале факт ударов по объектам на территории сектора Газа и объяснила мотивы своих действий.

По словам израильских военных, 19 октября боевики атаковали подразделения ЦАХАЛ в районе Рафаха и ударили по ним противотанковой ракетой, что является нарушением заключенного ранее мирного соглашения.

«В ответ ЦАХАЛ начал удары по этой территории с целью устранения угрозы и ликвидации шахт туннелей и военных сооружений, используемых для террористической деятельности», — отмечается в сообщении пресс-службы армии Израиля.

13 октября президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани как посредники между Израилем и ХАМАС подписали соглашение о прекращении войны в Газе.

В тот же день ХАМАС в рамках первого этапа соглашения передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль в свою очередь освободил 1968 палестинских заключенных.

С того момента стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий перемирия.

Ранее министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе.