На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израильские военные подтвердили факт ударов по сектору Газа

ЦАХАЛ подтвердил факт ударов по Газе и обвинил ХАМАС в нарушении перемирия
true
true
true
close
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила в своем Telegram-канале факт ударов по объектам на территории сектора Газа и объяснила мотивы своих действий.

По словам израильских военных, 19 октября боевики атаковали подразделения ЦАХАЛ в районе Рафаха и ударили по ним противотанковой ракетой, что является нарушением заключенного ранее мирного соглашения.

«В ответ ЦАХАЛ начал удары по этой территории с целью устранения угрозы и ликвидации шахт туннелей и военных сооружений, используемых для террористической деятельности», — отмечается в сообщении пресс-службы армии Израиля.

13 октября президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани как посредники между Израилем и ХАМАС подписали соглашение о прекращении войны в Газе.

В тот же день ХАМАС в рамках первого этапа соглашения передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль в свою очередь освободил 1968 палестинских заключенных.

С того момента стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий перемирия.

Ранее министр нацбезопасности Израиля призвал Нетаньяху возобновить бои в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами