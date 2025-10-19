На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ рассказало о зачистке территорий при боях в Полтавке

Группировка российских войск «Восток» освободила подготовленный Вооруженными силами Украины (ВСУ) район в более чем 12 квадратных километров и зачистила более 500 строений в ходе взятия Полтавки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, подразделения группировки продолжают успешно вести боевые действия против украинских войск, вытесняя их с укрепленных позиций и продвигаясь на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

19 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

По данным ведомства, суточные потери украинских сил в зоне спецоперации составили порядка 1 600 военнослужащих. Подразделения группировки «Север» нанесли удары по танковым, егерским, десантно-штурмовым и штурмовым подразделениям ВСУ, а также бригаде теробороны в Сумской области.

Ранее в НАТО признали, что Россию невозможно остановить.

