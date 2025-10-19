На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наемники из Колумбии решили променять ВСУ на мексиканский наркокартель

Semana: обманутые на Украине наемники из Колумбии намерены воевать за картели
Telegram-канал «Mash»

Обманутые на Украине колумбийские наемники, воюющие за Вооруженные силы Украины (ВСУ), решили присоединиться к мексиканскому наркокартелю «Рыцари тамплиеры». Об этом пишет колумбийское издание Semana.

«Тебя заманивают ложью [на Украину], обещают оплату, а если пытаешься сбежать — сажают или отправляют на передовую», — говорится в сообщении.

По данным издания, в 2026 году в Колумбии планируют создать «Тамплиеров». Журналисты объяснили, что речь идет о картеле «Рыцари тамплиеры», происходящем из мексиканского штата Мичоакан и унаследовавшем методы группировки La Familia Michoacana.

Картель известен жестокостью и стремлением к расширению контроля над территориями. Эксперты издания отметили, что вхождение картеля на территорию страны может привести к росту насилия и криминальных сетей в департаментах Антиокия, а также на юго-западе страны.

До этого стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Суматоха» рассказал, что бойцы ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, пожелавшего сдаться в плен российской армии. По словам солдата, украинская сторона всегда добивает своих. Атака на колумбийца, по словам «Суматохи», произошла в ходе попытки бойца прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Ранее сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ.

