СМИ: ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен наемника из Колумбии

РИА Новости: ВСУ в Новогригоровке убили колумбийца при попытке сдаться в плен
Sofiia Gatilova/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали колумбийского наемника, пожелавшего сдаться в плен российской армии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Суматоха».

«Попадался колумбиец был. Он показывал колумбийский флаг, он, наверное, «трехсотый» (раненый. — прим. ред.) был, хотел сдаться, но его добил свой FPV-дрон», — рассказал он.

По словам солдата, украинская сторона всегда добивает своих. Атака на колумбийца, по словам «Суматохи», произошла в ходе попытки бойца прекратить сопротивление и сдаться в плен.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия гарантирует жизнь украинским военным, которые хотят сдаться в плен. Депутат отметил, что украинская сторона неоднократно наносила ракетные удары по местам, где находились украинские военнопленные.

8 октября сообщалось, что группа военнослужащих ВСУ под Купянском оказалась в критическом состоянии из-за отсутствия питания и воды, что сделало невозможным их использование в боевых операциях.

Ранее пленный боец ВСУ призвал Зеленского заканчивать войну.

