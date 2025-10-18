Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ

Колумбийский наемник Карлос Андрес Ниньо, пропавший без вести в зоне СВО, с момента вступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ноябре 2024 года не получил ни одной выплаты. Об этом рассказала в интервью местной радиостанции его сестра Лейди Йолима Ниньо, пишет РИА Новости.

По ее словам, раньше Ниньо воевал за колумбийских повстанцев. Потом он решил принять участие в украинском конфликте. При этом мужчина был вынужден занять деньги, чтобы оплатить дорогу до Украины, отметила Лейди.

«Три месяца проходит обучение, а затем после выполнения первой боевой задачи осуществляется первая выплата. Так сказали моему брату... Насколько мне известно, Карлос Андрес ни одной выплаты не получил», — сказала она.

Лейди добавила, что брат впервые отправился на боевое задание в марте, а последнее сообщение от него поступило в июне. Попытки семьи выяснить его местонахождение через украинские госструктуры результатов не дали.

5 октября наемники из Колумбии обратились к президенту республики Густаво Петро с просьбой вернуть их домой с Украины. В видеообращении наемники попросили лидера страны или МИД Колумбии вмешаться и взять ответственность за их жизни, поскольку они больше не хотят «работать» на Украине. После того как 40 колумбийцев потребовали от командования ВСУ отпустить их на родину, их удерживали в течение двух дней под арестом, затем погрузили в автобус и пообещали вывезти в Польшу.

По словам наемников, украинским властям нельзя верить, так как их обещания чрезвычайно лживы. Они пожаловались, что Киев не выплатил обещанный им гонорар.

Ранее ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен наемника из Колумбии.