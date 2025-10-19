Российская сторона внушила НАТО разрешение допуск к размещению на Западной Украине военных объектов, однако позже начала методично уничтожать эти предприятия. Об этом в эфире YouTube-канала заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Россия позволяла НАТО размещать на Западе Украины оборонные мощности, оружейные склады», — заявил он.

По словам аналитика, если бы Россия сразу действовала решительно, то оборонные объекты были бы построены на территории НАТО, вне досягаемости для РФ.

Риттер добавил, что российская сторона умело создала видимость, что Западная Украина является безопасным регионом для размещения объектов военного назначения. Он подчеркнул, что представители НАТО «клюнули на эту уловку».

До этого российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, всего Вооруженные силы РФ нанесли два удара.

Ранее российские военные ударами ФАБ частично уничтожили элитное подразделение ВСУ.