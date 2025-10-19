На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитик рассказал об «уловке» России в уничтожении объектов НАТО на Украине

Аналитик Риттер: ВС России уничтожают объекты и склады НАТО на Западной Украине
true
true
true
close
Shutterstock

Российская сторона внушила НАТО разрешение допуск к размещению на Западной Украине военных объектов, однако позже начала методично уничтожать эти предприятия. Об этом в эфире YouTube-канала заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Россия позволяла НАТО размещать на Западе Украины оборонные мощности, оружейные склады», — заявил он.

По словам аналитика, если бы Россия сразу действовала решительно, то оборонные объекты были бы построены на территории НАТО, вне досягаемости для РФ.

Риттер добавил, что российская сторона умело создала видимость, что Западная Украина является безопасным регионом для размещения объектов военного назначения. Он подчеркнул, что представители НАТО «клюнули на эту уловку».

До этого российские войска уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, всего Вооруженные силы РФ нанесли два удара.

Ранее российские военные ударами ФАБ частично уничтожили элитное подразделение ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами