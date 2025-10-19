Москалькова раскрыла планы на обмен посылками для военнопленных

Россия и Украина на взаимной основе обменяются посылками для пленных солдат. Об этом в интервью РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, на данный момент проводится сбор посылок с письмами от семей российских военнопленных.

«По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом (Дмитрием Лубинцом — прим. ред.), что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным», — заявила она.

16 октября уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что провела первую встречу с новой главой делегации МККК в России и Белоруссии Ранией Машлаб. В переговорах приняли участие представители российских министерств обороны и иностранных дел. Они обсудили вопросы посещения российских военнопленных на Украине, передачи посылок и писем от родственников, а также поиск пропавших без вести.

В начале сентября Москалькова говорила, что в обмене будет задействовано порядка 2 тыс. посылок с каждой стороны.

Ранее Москалькова заявила, что Украину втянули в сатанинское дело.