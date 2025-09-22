На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили о крупнейшей атаке ВС РФ по объектам ВСУ ФАБ с УМПК

На Украине сообщили о крупнейшей атаке ВС РФ ФАБ с УМПК в Запорожской области
РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России применили управляемые авиабомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования (УМПК) для ударов по военным целям в Запорожской области на Украине. Об этом сообщает «Военное обозрение».

На Украине отметили, что это крупнейшая атака с использованием таких боеприпасов с начала военного конфликта.

«Ресурсы противника пишут о том, что это крупнейшая атака на Запорожье с использованием ФАБ с УМПК», — говорится в публикации.

Уточняется, что был прилет по территории воинской части в районе Степногорска, находящегося примерно в 20 км к югу от областного центра. Украинские СМИ сообщают о попадании пяти авиабомб по предприятию критической инфраструктуры.

В ночь на 22 сентября сообщалось, что в Полтавской области на севере Украины после налета дронов повреждение получило предприятие.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».

