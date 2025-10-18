На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновской области после атаки беспилотников загорелась подстанция

ЦУР: в Вешкайме дроны вызвали пожар на подстанции, но пострадавших нет
Stringer/dpa/Global Look Press

В ночь на субботу в Ульяновской области беспилотные летательные аппараты атаковали подстанцию, в результате чего возник пожар. Об этом сообщили в Центре управления регионом (ЦУР) в Telegram.

Как уточнили в ЦУР, подстанция расположена в поселке Вешкайма в 88 км от областного центра. При попадании четырех дронов произошло два взрыва. Пожар был локализован, а работа подстанции восстановлена: подача электричества осуществляется в штатном режиме. В инциденте никто не пострадал.

Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 41 дрон Вооруженных сил Украины над территорией страны. Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 12 — сбили в Брянской области.

В республике Башкортостан и Калужской области ликвидировали по пять целей, в столичном регионе — три, в Орловской и Белгородской областях — по два. По одному дрону нейтрализовали в Тамбовской, Самарской, Волгоградской, Рязанской, Курской и Тульской областях. Еще шесть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее в Крыму после атаки БПЛА зафиксировали повреждение ряда электрических подстанций.

