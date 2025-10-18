На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
БПЛА атаковали три российских региона

Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над тремя регионами России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над регионами страны шесть беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 18:00. Четыре БПЛА ликвидировали в Белгородской области и еще по одному — в Курской и Брянской областях.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при налете беспилотника был ранен глава Мокроорловской администрации Грайворонского округа. Удар пришелся на легковой автомобиль на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка. Машина пострадала. Главу села Мокрая Орловка Сергея Кулакова с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и ноги госпитализировали бойцы самообороны. Скоро чиновника переведут для дальнейшего лечения в областную больницу.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

