МО: ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины и позициям ВСУ в 156 районах

ВС РФ нанесли удары по украинским позициям и объектам военно-промышленного комплекса Украины в 156 районах. Об этом сообщило Министерство обороны России в очередной сводке.

Среди целей атаки были названы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки (ГУР) Украины, мастерская по производству и сборке БПЛА, радиолокационная станция ПВО ВСУ и непосредственно пункты размещения украинских военных.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ ударили по складу и полигону, на котором тренировалось элитное подразделение главного управления разведки МО Украины под Черниговом. После ударов 17 тыс. жителей Черниговской области остались без света.

Лебедев сообщил также об ударах по складам с беспилотниками в Харьковской области, площадкам обслуживания техники и узлам связи, оборонной инфраструктуры в районе Чугуева.

Ранее БПЛА ударили по пивзаводу в Черниговской области.