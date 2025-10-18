На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о скорой смене боевой обстановки в зоне СВО

Экс-подполковник Дэвис: России скоро может прорвать ключевые участки фронта
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

На Западе не понимают реальных проблем, имеющихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Однако ситуация на фронте может измениться в ближайшее время — российские войска близки к прорыву нескольких важных участков на линии соприкосновения, предположил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, европейские лидеры думают, что время не ограничено и они могут продолжать вредить РФ. При этом они не берут во внимание проблемы ВСУ на фронте. В настоящий момент есть несколько ключевых участков, которые «вот-вот рухнут» и Вооруженные Силы России (ВС РФ) могут взять под полный контроль Красноармейск и Купянск, подчеркнул Дэвис.

10 октября над зданием районной администрации города Купянска Харьковской области, где продолжаются бои, подняли флаг России. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта», опубликовав скрины с картографических онлайн-сервисов. До этого Telegram-канал SHOT написал, что подразделения ВСУ потеряли более 2500 бойцов в ходе сражений за населенный пункт.

Ранее глава ДНР заявил о «тяжелых боях» на юге Красноармейска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами