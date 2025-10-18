На Западе не понимают реальных проблем, имеющихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Однако ситуация на фронте может измениться в ближайшее время — российские войска близки к прорыву нескольких важных участков на линии соприкосновения, предположил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, европейские лидеры думают, что время не ограничено и они могут продолжать вредить РФ. При этом они не берут во внимание проблемы ВСУ на фронте. В настоящий момент есть несколько ключевых участков, которые «вот-вот рухнут» и Вооруженные Силы России (ВС РФ) могут взять под полный контроль Красноармейск и Купянск, подчеркнул Дэвис.

10 октября над зданием районной администрации города Купянска Харьковской области, где продолжаются бои, подняли флаг России. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта», опубликовав скрины с картографических онлайн-сервисов. До этого Telegram-канал SHOT написал, что подразделения ВСУ потеряли более 2500 бойцов в ходе сражений за населенный пункт.

Ранее глава ДНР заявил о «тяжелых боях» на юге Красноармейска.