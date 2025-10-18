Минобороны РФ показало работу саперов в Курской области

Министерство обороны РФ показало кадры разминирования территории населенных пунктов в Курской области. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении говорится, что разминированием занимаются саперы группировки российских войск «Север».

«В ходе систематического обследования территорий инженерно-саперными расчетами выявляются и идентифицируются опасные находки: сбросы с беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские снаряды, самодельные суббоеприпасы», — подчеркивается в тексте.

1 октября пресс-служба МЧС РФ сообщила, что саперы ведомства очистили от взрывоопасных предметов почти 690 гектаров территории Курской области. К тому моменту специалисты обезвредили более 14,8 тыс. взрывоопасных предметов.

Как рассказали в МЧС, особое внимание саперы уделяют сплошному разминированию сельскохозяйственных угодий, для чего используется передовая робототехника. В частности, применяется машина, способная выдержать подрыв мины. С ее помощью специалисты подготавливают площадки для последующего ручного разминирования.

Ранее в Курской области заявили, что к работам по разминированию территории региона подключились «боевые друзья из Северной Кореи».