В МЧС рассказали о ходе разминирования Курской области

МЧС России продолжает разминирование Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Саперы МЧС России успешно очистили от взрывоопасных предметов почти 690 гектаров приграничья, обезвредив более 14 800 единиц», — говорится в публикации.

В МЧС уточнили, что особое внимание специалисты уделяют сплошному разминированию сельхозугодий, для чего используется передовая робототехника. В частности, специальная машина, которая может выдерживать подрывы мин, подготавливает площадку для последующего ручного разминирования.

Роботом управляют дистанционно, а оперативная оценка обстановки происходит при помощи квадрокоптера. В ведомстве отмечают, что всего за час «25-тонная машина преодолевает до трех тысяч квадратных метров». Это помогает существенно увеличить скорость сплошного разминирования в рамках контртеррористической операции.

5 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн обратил внимание на важность работ по очистке освобожденных приграничных территорий от взрывоопасных предметов. Помимо российских военных, отметил он, разминированием занимаются «наши боевые друзья из Северной Кореи».

