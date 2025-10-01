На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МЧС рассказали о ходе разминирования Курской области

МЧС России продолжает разминирование Курской области
true
true
true
close
Таисия Воронцова/РИА Новости

МЧС России продолжает разминирование Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Саперы МЧС России успешно очистили от взрывоопасных предметов почти 690 гектаров приграничья, обезвредив более 14 800 единиц», — говорится в публикации.

В МЧС уточнили, что особое внимание специалисты уделяют сплошному разминированию сельхозугодий, для чего используется передовая робототехника. В частности, специальная машина, которая может выдерживать подрывы мин, подготавливает площадку для последующего ручного разминирования.

Роботом управляют дистанционно, а оперативная оценка обстановки происходит при помощи квадрокоптера. В ведомстве отмечают, что всего за час «25-тонная машина преодолевает до трех тысяч квадратных метров». Это помогает существенно увеличить скорость сплошного разминирования в рамках контртеррористической операции.

5 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн обратил внимание на важность работ по очистке освобожденных приграничных территорий от взрывоопасных предметов. Помимо российских военных, отметил он, разминированием занимаются «наши боевые друзья из Северной Кореи».

Ранее в МЧС назвали сроки начала разбора разрушенных домов под Курском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами