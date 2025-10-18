На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Командир «Ахмата» оценил потери украинских войск в Сумской области

Алаудинов: ВСУ в Сумской области каждый день несут большие потери
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Украинские формирования в Сумской области ежедневно несут большие потери, заявил командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.

По словам Алаудинова, российские бойцы продолжают ликвидировать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбивают их с опорных пунктов.

«Активная работа идет ежедневно без остановки. <...> Очень большие потери у противника ежедневно», — подчеркнул он.

17 октября в российских силовых структурах сообщили, что у ВСУ в Сумской области возник дефицит легкой техники для переброски личного состава. Украинские войска все чаще сталкиваются с нехваткой пикапов и микроавтобусов, из-за чего им приходится использовать более уязвимые для дронов грузовики и большие автобусы для транспортировки военнослужащих на позиции.

При этом для Вооруженных сил РФ легкий транспорт остается предпочтительным из-за его маневренности. Как рассказали в силовых структурах, с начала 2025 года российские войска получили 22,7 тыс. единиц такой техники. В том числе речь идет о квадроциклах, мотоциклах и багги.

Ранее в Сумской области российские бойцы взяли в плен двух солдат ВСУ с наркотиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами