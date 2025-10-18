Алаудинов: ВСУ в Сумской области каждый день несут большие потери

Украинские формирования в Сумской области ежедневно несут большие потери, заявил командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов. Его слова передает РИА Новости.

По словам Алаудинова, российские бойцы продолжают ликвидировать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбивают их с опорных пунктов.

«Активная работа идет ежедневно без остановки. <...> Очень большие потери у противника ежедневно», — подчеркнул он.

17 октября в российских силовых структурах сообщили, что у ВСУ в Сумской области возник дефицит легкой техники для переброски личного состава. Украинские войска все чаще сталкиваются с нехваткой пикапов и микроавтобусов, из-за чего им приходится использовать более уязвимые для дронов грузовики и большие автобусы для транспортировки военнослужащих на позиции.

При этом для Вооруженных сил РФ легкий транспорт остается предпочтительным из-за его маневренности. Как рассказали в силовых структурах, с начала 2025 года российские войска получили 22,7 тыс. единиц такой техники. В том числе речь идет о квадроциклах, мотоциклах и багги.

Ранее в Сумской области российские бойцы взяли в плен двух солдат ВСУ с наркотиками.