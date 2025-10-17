В Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над тремя регионами России. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в период с 14:00 до 17:00 мск российские военнослужащие сбили два дрона над над территорией Белгородской области, еще по одному — над Брянской и Курской областями.

Незадолго до этого в министерстве обороны заявили, что российские силы ПВО в период с 11 по 17 октября перехватили и уничтожили 1304 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС России нейтрализовали 18 снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и 36 украинских управляемых авиационных бомб. Также были ликвидированы две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Ранее на Западе сообщили о грядущем переломе в СВО из-за БПЛА «Герань».