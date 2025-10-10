На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Днепр впервые подвергся удару российского гибрида ракеты и планирующей авиабомбы

«РВ»: ВКС РФ впервые применили гибрид ракеты и авиабомбы для удара по Днепру
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ впервые использовали гибрид ракеты и планирующей авиабомбы для удара по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации журналистов, атакованная цель находилась в Чечеловском районе. После прилета здесь начался пожар.

Из материала следует, что на Украине считают, что российские войска применили гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе X-38. Его максимальная дальность достигает 120 км.

«Судя по звуку реактивного двигателя, по объекту врага могла ударить какая-то новая ракета — возможно «Бандероль», «Гром-1» или другая», — отмечается в публикации.

10 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что бойцы Вооруженных сил РФ в течение ночи выпустили около 30 ракет «Искандер» по объектам на Украине. В операциях приняли участие экипажи истребителей МиГ-31. Они нанесли удары баллистическими ракетами по целям в Криворожском районе Днепропетровской области, Кременчуге и Каменке. Также прилеты зафиксировали в Запорожье.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о ракетном ударе по цеху производства дронов у Херсона.

СВО: последние новости
