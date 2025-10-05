Российские войска уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по скрытой позиции РСЗО HIMARS. В результате атаки в районе н.п. Средний Бурлук (45 км восточнее Чугуева) уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, также были уничтожены транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства повышенной проходимости, а также не менее 15 украинских военнослужащих.

В конце сентября в российских силовых ведомствах заявили, что украинские расчеты РСЗО HIMARS, бьющие по Белгороду, работают из городской застройки Харькова для того, чтобы спровоцировать Вооруженные силы РФ на ответный удар. По словам источника, на таком расстоянии снаряды может уничтожить только оперативно-тактический ракетный комплекс, однако российские военные «считаются с жизнями гражданских», и поэтому и не наносят удары по городу.

Ранее силовики сообщили о плавном переходе Волчанска под контроль российских войск.