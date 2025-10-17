На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комитет Госдумы поддержал поправку о дистанционном решении по отсрочке от армии

Комитет Госдумы одобрил поправку о выдаче отсрочки без присутствия призывника
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Комитет Государственной думы одобрил ко второму чтению поправку, которая разрешает призывным комиссиям принимать решения об отсрочке, освобождении от службы или исполнении воинской обязанности без личного присутствия призывника. Норма включена в пакет поправок к законопроекту о круглогодичном призыве.

Согласно документу, решение можно будет вынести без участия гражданина на заседании комиссии. Кроме того, поправка предусматривает возможность для военкоматов выдавать выписки из реестра воинского учета, включая электронные версии.

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве, внесенный в парламент в июле. Его инициаторы считают, что постоянный призыв в течение 12 месяцев позволит равномернее распределить нагрузку на военкоматы и повысить эффективность отбора.

В начале недели правительство одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами России. В материалах заседания комиссии кабмина указано, что у Минобороны появится возможность привлекать людей из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции или при использовании ВС РФ за пределами России.

Ранее в Госдуме призвали повысить оклад срочникам.

