В МИД РФ заявили, что ВСУ используют негуманные виды оружия

Украинские военнослужащие все чаще используют негуманные виды оружия против мирных жителей в России. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, врачи при оказании помощи пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) извлекают из их тел осколки, которые невозможно идентифицировать с помощью рентгена. Дипломат подчеркнул, что украинские солдаты начиняют такими осколками свои боеприпасы. При этом беспилотники оснащают емкостями с зажигательными смесями и применяют их для выжигания целых улиц гражданских строений.

«На дорогах и во дворах жилых домов местные жители находят мины, закамуфлированные под бытовые предметы противопехотные мины, предназначенные для <...> нанесения увечий гражданскому населению», — добавил Мирошник.

Также он рассказал, что ВСУ с февраля 2022 года по настоящее время выпустили более 316 тыс. снарядов по мирному населению и гражданским объектам в России. За аналогичный период времени от действий украинских войск пострадали не менее 24 299 мирных граждан, отметил дипломат.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что ВСУ начали использовать мини-дроны для ударов по мирным жителям.