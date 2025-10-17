На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что ВСУ используют негуманные виды оружия

Мирошник обвинил ВСУ в применении негуманных видов оружия против гражданских
true
true
true
close
Alex Babenko/AP

Украинские военнослужащие все чаще используют негуманные виды оружия против мирных жителей в России. Об этом в ходе брифинга заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, врачи при оказании помощи пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) извлекают из их тел осколки, которые невозможно идентифицировать с помощью рентгена. Дипломат подчеркнул, что украинские солдаты начиняют такими осколками свои боеприпасы. При этом беспилотники оснащают емкостями с зажигательными смесями и применяют их для выжигания целых улиц гражданских строений.

«На дорогах и во дворах жилых домов местные жители находят мины, закамуфлированные под бытовые предметы противопехотные мины, предназначенные для <...> нанесения увечий гражданскому населению», — добавил Мирошник.

Также он рассказал, что ВСУ с февраля 2022 года по настоящее время выпустили более 316 тыс. снарядов по мирному населению и гражданским объектам в России. За аналогичный период времени от действий украинских войск пострадали не менее 24 299 мирных граждан, отметил дипломат.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что ВСУ начали использовать мини-дроны для ударов по мирным жителям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами