Украинские солдаты жалуются на бессмысленные приказы и потери под Константиновкой

РИА Новости: солдаты ВСУ массово просят о переводах из-за бессмысленных приказов
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские военнослужащие, находящиеся на Константиновском участке фронта, массово подают запросы на перевод в другие подразделения, недовольные действиями своего командования. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.

По их данным, бойцы ВСУ жалуются на бессмысленные приказы и некомпетентность офицеров, которые, по их мнению, пытаются компенсировать тактические просчеты человеческими жизнями.

Главной причиной подобных обращений собеседники называют тактическую неподготовленность и самоуправство командиров, что приводит к неоправданным потерям личного состава.

Отмечается, что попытки перевода в другие части часто заканчиваются преследованием со стороны руководства. В результате солдаты оказываются в безвыходном положении — они вынуждены либо выполнять сомнительные приказы, либо сталкиваться с давлением за желание покинуть подразделение.

До этого ВСУ понесли потери после удара по учебному центру, заявили представители украинского оперативного командования «Юг». В публикации «Зеркала недели» отметили, что удар совершили двумя баллистическими ракетами.

Ранее российские силовики сообщили о больших потерях ВСУ под Алексеевкой.

