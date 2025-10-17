Украинские военные потеряли до половины личного состава штурмовой группы при попытке контратаки в районе Алексеевки Сумской области. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

По их данным, подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли попытку наступления на позиции российских войск. Разведка заранее выявила выдвижение противника, после чего по нему было нанесено комплексное огневое поражение. В результате атака была сорвана, а украинские силы понесли значительные потери — до 50% личного состава. Оставшиеся бойцы отступили на исходные позиции.

Отмечается, что 225-й штурмовой полк ВСУ участвовал во вторжении в Курскую область, а в настоящее время действует на территории Сумской области. По информации источников, бойцы этого подразделения неоднократно сдавались в плен российским военным группировки «Север».

До этого ВСУ понесли потери после удара по учебному центру, заявили представители украинского оперативного командования «Юг». В публикации «Зеркало недели» отметили, что удар совершили двумя баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось об ударе по ресторану, где проходило совещание ВСУ и инструкторов НАТО.