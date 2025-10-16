В Минобороны рассказали об уничтоженных БПЛА за вечер

Минобороны: за три часа уничтожены 23 БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России за три часа. Об этом заявили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что беспилотники были уничтожены в промежутке с 20:00 до 23:00 мск.

11 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, по 5 дронов — над над территориями Воронежской и Брянской областей, еще 2 беспилотника уничтожили в Крыму.

15 октября украинские войска совершили массовый сброс «умных бомб» на позиции российских войск в зоне специальной военной операции. Речь идет о восьми управляемых авиационных бомбах. По информации оборонного ведомства, ни одному из восьми снарядов не удалось достичь цели. Российские войска оперативно среагировали на атаку и уничтожили технику дежурными средствами ПВО. В Минобороны отметили, что, скорее всего, это вооружение западного образца, которое было передано Киеву партнерами.

Ранее российские системы ПВО за сутки уничтожили более 278 беспилотников ВСУ.