СМИ узнали о возможной отставке замминистра обороны Фомина

РБК: генерал-полковник Александр Фомин покинет пост замминистра обороны России
Генерал-полковник Александр Фомин, входивший в российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, готовится к отставке с поста заместителя министра обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству.

По данным источников, указ о кадровых перестановках уже подготовлен. На место Фомина будет назначен первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

66-летний Фомин курировал в Минобороны вопросы международного военного сотрудничества. Он возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству с 2012 по 2017 год, после чего занял пост замминистра обороны.

Новый замминистра обороны Василий Осьмаков, 42-летний выпускник МГУ по специальности «востоковедение», работает в Минпромторге с 2008 года. На его место первым замминистра промышленности и торговли, по данным источников, назначен Кирилл Лысогорский.

Ранее сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы.

