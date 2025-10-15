Пакистан нанес удары по провинции Кандагар в Афганистане

ВВС Пакистана нанесли авиаудары по приграничному уезду Спинбулдак в афганской провинции Кандагар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц Афганистана и Пакистана.

Новостной портал Tolo news передает, что афганские силы перебрасывают резервы к линии соприкосновения с противником. Также мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.

15 октября пакистанская армия атаковала позиции террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Конфликт вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах. Позднее Кабул заявил об успешном окончании «операции возмездия» против Исламабада.

Ранее Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.