Глава Воронежской области заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области во время атаки БПЛА никто не пострадал
Shutterstock

В Воронежской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предварительно, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

К текущему моменту на территории Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. Особый режим прекратил действовать примерно в 7:28 мск.

Утром 15 октября министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны перехватили 59 украинских БПЛА самолетного типа. В Курской, Орловской и Брянской областях сбили по одному дрону. Еще три цели уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — в Крыму, девять — в Воронежской области. В Белгородской области нейтрализовали 11 летательных аппаратов, в Волгоградской области — 12, в Ростовской области — 17.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники сбили над четырьмя районами региона. Речь идет о Каширском, Чертковском, Миллеровском и Каменском районах. В результате атаки никто из жителей не пострадал.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона на автомобиль пострадала женщина.

