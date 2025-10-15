На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На границе Пакистана и Афганистана произошли новые боестолкновения

PTV: Пакистан нанес ответный удар по Афганистану после обстрела границы
Mohammad Ismail/Reuters

Пакистанская армия нанесла удары по позициям террористов на территории Афганистана после нападения на пакистанские пограничные посты в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики.

По информации военных, вечером 14 октября боевики движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) и группировки «Фитна аль-Хаваридж» открыли беспричинный огонь по пакистанским блокпостам в округе Куррам. В ходе ответной операции армии Пакистана были уничтожены один блокпост и танковая огневая позиция противника. Кроме того, в столкновениях был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Фитна аль-Хаваридж».

10 октября на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои вдоль всей линии Дюранда. Наиболее интенсивные стычки произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. По имеющимся сведениям, в ряде районов пакистанские войска оставили свои позиции и отступили.

Конфликт вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах. Позднее Кабул заявил об успешном окончании «операции возмездия» против Исламабада.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.

