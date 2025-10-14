На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США ударили по судну «наркотеррористов» у берегов Венесуэлы

Трамп сообщил об атаке на корабль рядом с Венесуэлой
Армия Соединенных Штатов нанесла удар по кораблю, который якобы был связан с наркокартелями и проходил у берегов Венесуэлы. Об этом в своей соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«Сегодня <...> министр войны отдал приказ нанести <...> удар по судну, связанному с террористической организацией, которое занималось наркоторговлей в зоне ответственности Южного командования США — у побережья Венесуэлы», — заявил американский лидер.

По его словам, данные разведки Штатов подтвердили факт перевозки наркотиков судном. Шестеро членов экипажа были уничтожены, добавил Трамп, назвав их «наркотеррористами».

В настоящее время администрация Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в Соединенных Штатах. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале »«Газеты.Ru».

Ранее в ООН назвали удары США по судам Венесуэлы внесудебными расправами.

