На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело бывшего главного кадровика Минобороны России направили в суд

Генпрокуратура направила дело бывшего главного кадровика МО РФ Кузнецова в суд
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о взятках в отношении экс-начальника Главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Они обвиняются соответственно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Кассационный военный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности», — заявили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Кузнецов получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах Мартиросяна. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

При обысках у Кузнецова нашли 100 млн рублей наличными, золотые монеты, часы и другие ценные вещи.

В октябре суд в Москве продлил арест Кузнецову и Мартиросяну.

Ранее бывший главный кадровик Минобороны РФ Кузнецов написал письмо Путину.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами