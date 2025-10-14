Дело бывшего главного кадровика Минобороны России направили в суд

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о взятках в отношении экс-начальника Главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Они обвиняются соответственно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Кассационный военный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности», — заявили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Кузнецов получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах Мартиросяна. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

При обысках у Кузнецова нашли 100 млн рублей наличными, золотые монеты, часы и другие ценные вещи.

В октябре суд в Москве продлил арест Кузнецову и Мартиросяну.

Ранее бывший главный кадровик Минобороны РФ Кузнецов написал письмо Путину.