Эксперт оценил презентацию мобильной пусковой установки для ракет Tomahawk

Презентация новой наземной пусковой установки для дальнобойных ракет Tomahawk незадолго до визита украинского лидера Владимира Зеленского в США — вовсе не совпадение. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Штаты продолжают предпринимать попытки говорить с Россией языком ультиматумов. Речь идет и об обсуждении поставок Tomahawk, и о сообщениях о передислокации подлодок. Американский президент обрел какие-то ложные надежды на то, что сможет изменить политический курс Москвы», — сказал специалист.

Военный эксперт, историк войск ПВО при этом не исключает, что новая пусковая установка вскоре будет поставлена на Украину через третьи страны. По его словам, для США это выгодно, поскольку можно проверить расчет в боевых условиях.

Накануне американский производитель Oshkosh Defense презентовал на выставке Ассоциации армии США (AUSA) три типа мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk.

Представленные модели разделены на три типа: X-MAV, M-MAV и L-MAV. Установка первого типа способна перевозить сразу четыре ракеты Tomahawk. Вторая модель оснащена боеприпасами РСЗО, имеет функции автоматизированного снабжения и может управляться дистанционно. Третья модель представляет собой легкий автономный аппарат, который можно использовать как станцию радиоэлектронной борьбы, чтобы мешать использованию беспилотников.

