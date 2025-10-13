На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США презентовали мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk

В Соединенных Штатах местный производитель Oshkosh Defense презентовал на выставке Ассоциации армии США (AUSA) три типа мобильных пусковых установок для дальнобойных ракет Tomahawk. Информация об этом появилась на сайте компании.

«Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок», — заявил представитель компании Пэт Уильямс.

Представленные модели разделены на три типа: X-MAV, M-MAV и L-MAV. Установка первого типа способна производить автономный запуск и работает с дальнобойными снарядами. X-MAV способна перевозить сразу четыре ракеты Tomahawk. Вторая модель оснащена боеприпасами РСЗО, имеет функции автоматизированного снабжения и может управляться дистанционно. Третья модель, L-MAV, представляет собой легкий автономный аппарат, который можно использовать как станцию радиоэлектронной борьбы, чтобы мешать использованию беспилотников.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Глава Белого дома выразил готовность передать Киеву это оружие, если конфликт не будет урегулирован.

Ранее в России рассказали, почему украинская делегация в США не получит Tomahawk.

