На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль Балаган в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении Балагана в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Балаган в Донецкой народной республике и продолжают наступление в восточных районах Димитрова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, во время боевых действий российские силы нанесли значительный урон живой силе и технике противника. Под огнем оказались подразделения четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и одной бригады территориальной обороны Украины. Бои велись в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск.

Украинские формирования, по информации Минобороны, за сутки потеряли до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и одно орудие полевой артиллерии.

Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль село Боровская Андреевка Харьковской области. В то же день Россия нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР.

Ранее над администрацией Купянска подняли флаг России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами