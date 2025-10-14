Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Балаган в Донецкой народной республике и продолжают наступление в восточных районах Димитрова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, во время боевых действий российские силы нанесли значительный урон живой силе и технике противника. Под огнем оказались подразделения четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и одной бригады территориальной обороны Украины. Бои велись в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск.

Украинские формирования, по информации Минобороны, за сутки потеряли до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и одно орудие полевой артиллерии.

Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль село Боровская Андреевка Харьковской области. В то же день Россия нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР.

Ранее над администрацией Купянска подняли флаг России.