За ночь средства ПВО России сбили 40 украинских беспилотников над Россией

В течение минувшей ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать различные регионы России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, 17 дронов сбили над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, три — над Нижегородской, еще три — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника уничтожены над Тамбовской областью, два — над республикой Крым и один — над Курской областью.

13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух бойцов подразделения «Орлан» в результате атаки украинского беспилотника на город Шебекино. По информации губернатора, пострадавших немедленно доставили в центральную районную больницу.

Он уточнил, что у одного из военнослужащих диагностировано осколочное ранение плеча и минно-взрывная травма, а у второго — минно-взрывная травма, а также множественные осколочные ранения головы, шеи, конечностей и туловища.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.