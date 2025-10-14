На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные без единого выстрела нейтрализовали группу боевиков ВСУ

Минобороны: ВС России без единого выстрела обезвредили группу украинских бойцов
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовики из состава Вооруженных сил (ВС) России без единого выстрела обезвредили группу украинских военнослужащих и получили доступ к разведывательным данным, необходимым для полного освобождения одного из населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Группа российских солдат обнаружила пункт временной дислокации противника, уточнили в ведомстве. В это время бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно загружали коробки с документами в легковое авто.

«По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков», — говорится в сообщении.

В результате операции удалось связать троих бойцов ВСУ и доставить их вместе с важными документами в штаб. Извлеченные из бумаг данные, а также показания взятых в плен бойцов позволили нанести удары по местам дислокации противника и освободить один из населенных пунктов.

Накануне бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Московское в ДНР и вошли в восточные районы города Димитров. По данным Минобороны, российские силы продолжают развивать наступление в жилых кварталах Димитрова, нанося значительный урон подразделениям украинской армии.

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ «ломают оборону противника» на стыке ДНР с Украиной.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами