Штурмовики из состава Вооруженных сил (ВС) России без единого выстрела обезвредили группу украинских военнослужащих и получили доступ к разведывательным данным, необходимым для полного освобождения одного из населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Группа российских солдат обнаружила пункт временной дислокации противника, уточнили в ведомстве. В это время бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно загружали коробки с документами в легковое авто.

«По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков», — говорится в сообщении.

В результате операции удалось связать троих бойцов ВСУ и доставить их вместе с важными документами в штаб. Извлеченные из бумаг данные, а также показания взятых в плен бойцов позволили нанести удары по местам дислокации противника и освободить один из населенных пунктов.

Накануне бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Московское в ДНР и вошли в восточные районы города Димитров. По данным Минобороны, российские силы продолжают развивать наступление в жилых кварталах Димитрова, нанося значительный урон подразделениям украинской армии.

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ «ломают оборону противника» на стыке ДНР с Украиной.