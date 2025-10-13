На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США музей поздравил американский флот фотографией российского боевого корабля

Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Национальный музей морских котиков ВМС США поздравил американский флот с 250-летием, разместив в соцсети X фотографию российского ракетного крейсера «Варяг».

«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности», — отмечалось в публикации, которая сопровождалась снимком российского боевого корабля.

На ошибку обратили внимание ветераны флота и журналисты, в том числе репортер The Wall Street Journal Дэвид Браун, после чего пост был удален. Браун также заметил, что мэр американского города Кингстон Дон Харди, поздравляя флот, опубликовал фото японского эсминца, а аккаунт, посвященный празднованию 250-летия США, использовал изображения кораблей, созданные нейросетью.

13 октября Морское командование НАТО сообщило, что российская подводная лодка «Новороссийск», способная нести ракеты «Калибр», поднялась на поверхность у побережья Франции. По данным альянса, субмарина Б-261 была вынуждена всплыть из-за технической неисправности. В сообщении отмечается, что силы альянса контролируют морскую обстановку в регионе и сохраняют готовность к обеспечению безопасности.

Ранее Трампа уличили в блефе после слов о российских подводных лодках.

