Командование российских войск предсказывает действия украинских генералов, что оказывает влияние на положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Русские играют нашими генералами, предсказывая их поведение, а те стараются действовать симметричными российскими методами, что означает для нас с ограниченными ресурсами медленное... (добавьте слово сами)», — написала она.

По словам Безуглой, Украине нужно строить новую линию обороны в тылу, который скоро может оказаться фронтом. При этом нардеп сообщила, что подобного проекта до сих пор нет.

11 октября Безуглая рассказала, что около 250 тысяч военных ВСУ самовольно оставили части (СОЧ) с начала конфликта на территории республики. Причинами массового дезертирства стали «странные приказы» командования, нереформированные учебные центры и практика, при которой «ты ничто, иди в посадку», уточнила она.

Ранее командир ВСУ проспал контратаку после застолья на Сумском направлении.