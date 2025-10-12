На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Белгородской области сообщил о пострадавших в Шебекино и Грайвороне

Гладков: два мальчика ранены из-за детонации дрона возле МКД в Шебекино
FotograFFF/Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате атак украинских дронов оказались ранены три мирных жителя, в том числе двое детей.

По словам главы региона, в Шебекино в результате взрыва дрона рядом с жилым домом пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения бедра и плеча — родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго ребенка, у которого предварительно выявлена баротравма, привезли бойцы самообороны. Впоследствии обоих пострадавших планируется перевезти бригадой скорой помощи в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

В Грайвороне FPV-дрон взорвался рядом с многоквартирным домом. Мужчина получил осколочные ранения шеи, грудной клетки и ног. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его планируют доставить в городскую больницу №2 Белгорода.

До этого в Ракитянском районе на участке автодороги Ракитное — Белгород от удара беспилотника Вооруженных сил Украины по коммерческому объекту пострадали двое мужчин. Их в тяжелом состоянии с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями их доставили в Ракитянскую ЦРБ. От детонации загорелись оборудование и два автомобиля. Кроме того, были повреждены навес и еще две легковушки.

Ранее Гладков признался, что не смог убедить жену уехать из Белгорода.

Обстрелы Белгородской области
