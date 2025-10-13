СК: аргентинского наемника приговорили за участие в конфликте на Украине

Аргентинский гражданин Себастьян Касерес Леонардо заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие и суд установили, что с 2023 года Касерес Леонардо действовал в качестве наемника в составе украинских вооруженных формирований, выполняя приказы командования и участвуя в боевых действиях против российских военнослужащих за денежное вознаграждение.

По ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен международный розыск. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора, и теперь аргентинцу предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия гарантирует жизнь украинским военным, которые хотят сдаться в плен. Депутат отметил, что украинская сторона неоднократно наносила ракетные удары по местам, где находились украинские военнопленные.

Ранее ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен наемника из Колумбии.