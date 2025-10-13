На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес заочный приговор аргентинцу, участвовавшему в боях против России

СК: аргентинского наемника приговорили за участие в конфликте на Украине
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Аргентинский гражданин Себастьян Касерес Леонардо заочно приговорен к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Следствие и суд установили, что с 2023 года Касерес Леонардо действовал в качестве наемника в составе украинских вооруженных формирований, выполняя приказы командования и участвуя в боевых действиях против российских военнослужащих за денежное вознаграждение.

По ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен международный розыск. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора, и теперь аргентинцу предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия гарантирует жизнь украинским военным, которые хотят сдаться в плен. Депутат отметил, что украинская сторона неоднократно наносила ракетные удары по местам, где находились украинские военнопленные.

Ранее ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен наемника из Колумбии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами