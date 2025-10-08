ТАСС: солдаты ВСУ долго прибывают без еды и воды под Купянском

Группа военнослужащих ВСУ под Купянском оказалась в критическом состоянии из-за отсутствия питания и воды, что сделало невозможным их использование в боевых операциях. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По информации источника, солдаты продолжительное время находятся без необходимого снабжения, несмотря на постоянные запросы о доставке провизии.

«Люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию. По данным наших источников, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак. Операция по заводу группы невозможна из-за физического состояния солдат», — отметил собеседник агентства.

Уточняется, что командование ВСУ отказывается как эвакуировать истощенных военнослужащих, так и направлять им провизию. Солдатам пообещали обеспечение supplies только после входа в Купянск.

Вечером 7 октября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки ВСУ на юге города Купянска в Харьковской области.

Ранее подполье в Купянске помогло российским военным войти в город.