Эксперт допустил подготовку ВСУ удара по газопроводу «Сила Сибири»

Эксперт Кнутов: Зеленский после бесед с Трампом может атаковать «Силу Сибири»
Alexander Drago/Reuters

Вооруженные силы Украины могут подготовить диверсию против газопровода «Сила Сибири», по которомy российский газ поступает в Китай. Такое предположение в беседе с порталом NEWS.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По мнению аналитика, такая атака стала бы серьезным ударом по репутации России и «Газпрома», даже если поставки удастся быстро восстановить. Кнутов отметил, что ВСУ уже имеют опыт атак на критическую инфраструктуру — Воронежскую АЭС и нефтепровод «Дружба».

«По этой же самой схеме они могут действовать и в отношении Китая», — пояснил эксперт.

Кнутов считает, что подобная провокация может быть попыткой Зеленского заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа, несмотря на риск испортить отношения с Пекином, который является важным поставщиком компонентов для украинских беспилотников.

12 октября Зеленский второй раз за два дня созвонился с Трампом. Украинский лидер назвал их разговор «очень продуктивным». Президенты обсуждали темы, о которых договорились накануне, в том числе защиту Украины, усиление ее сил ПВО, «дальнобойность» и энергетику.

Ранее Зеленский поставил Трампу условие для выдвижения его на Нобелевскую премию.

Атаки БПЛА на Россию
