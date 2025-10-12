На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска продолжают продвигаться под Софиевкой в ДНР

РИА: штурмовики ВС РФ развивают наступление под Софиевкой в ДНР
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские штурмовые группы продолжают продвигаться в районе поселка Софиевка на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Минус».

«Мы двигаемся к поселку Софиевка. Продвижение достаточно тяжелое, нашей пехоте приходится действовать по лесополосам», — сказал он.

По словам военного, на деревьях стало меньше листвы, что затрудняет продвижение.

Вооруженные силы Украины пытаются удерживать позиции, задействуя пехотные группы.

«Минус» добавил, что российские бойцы уничтожили квадроцикл противника, который подвозил провизию или патроны.

11 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске в ДНР. По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Эксперт отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск.

Ранее глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами