Российские войска продолжают продвигаться под Софиевкой в ДНР

РИА: штурмовики ВС РФ развивают наступление под Софиевкой в ДНР

Российские штурмовые группы продолжают продвигаться в районе поселка Софиевка на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Минус».

«Мы двигаемся к поселку Софиевка. Продвижение достаточно тяжелое, нашей пехоте приходится действовать по лесополосам», — сказал он.

По словам военного, на деревьях стало меньше листвы, что затрудняет продвижение.

Вооруженные силы Украины пытаются удерживать позиции, задействуя пехотные группы.

«Минус» добавил, что российские бойцы уничтожили квадроцикл противника, который подвозил провизию или патроны.

11 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске в ДНР. По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Эксперт отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск.

Ранее глава ДНР спрогнозировал скорое взятие Красного Лимана.