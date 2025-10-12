В Курской области дрон ВСУ ударил по автомобилю, есть пострадавшие

Хинштейн: в результате атаки дрона по машине в Хомутовском районе ранены двое

В Курской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по движущейся машине на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района. Ранения получили два местных жителя, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

«В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча», — написал он.

Губернатор рассказал, что пострадавших госпитализируют в медицинские учреждения Брянской области — они находятся ближе всего от места происшествия. Ситуацию по поручению Хинштейна курируют сотрудники министерства здравоохранения Курской области.

Хинштейн попросил жителей региона сохранять бдительность.

До этого сообщалось, что украинский дрон атаковал Беловский район Курской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе подросток.

Накануне ВСУ атаковали мотоцикл в Суджанском районе Курской области. По словам Хинштейна, удар по транспортному средству нанесли при помощи FPV-дрона. Водителем был 81-летний мужчина. Он получил ранения, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее концерт в филармонии Белгорода продолжился после отключения света.