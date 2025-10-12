На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: украинская армия затапливает трубы, перекрывая ВС РФ пути в Покровске

Mash: ВСУ затапливают трубы, чтобы перекрыть ВС РФ пути в Покровске
true
true
true

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали затапливать канализационные трубы сточными водами, чтобы не дать российским солдатам пройти по подземным путям в Покровске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Как рассказали Mash бойцы, наши подразделения прорвались в центр города в районе Красноармейского суда. Под контролем оказались школа, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназия, а также здания райисполкома и горисполкома. Продвижение стало возможным благодаря точной работе артиллерии по уязвимым местам обороны противника», — говорится в посте.

По данным канала, украинская сторона потеряла около трех тысяч солдат.

В конце сентября сообщалось, что украинские войска начали перебрасывать войска с Покровского направления к курской границе. Как сообщали СМИ, для удержания фронта командование ВСУ перебрасывает на направление силы 68-й отдельной егерской бригады. Автор Telegram-канала «Северный ветер» отмечает, что ВСУ провели одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го ОШП, однако она была безуспешной.

Ранее передовые позиции ВСУ в Харьковской области практически лишились связи.

