ВСУ начали перебрасывать войска с Покровского направления к курской границе

Украинские войска начали перебрасывать войска с Покровского направления к курской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По информации источников, для удержания фронта командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает направления силы 68-й отдельной егерской бригады. Автор отмечает, что ВСУ провели одну контратаку в районе Андреевки силами 225-го ОШП, однако она была безуспешной.

«В результате комплексного огневого поражения атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции», — говорится в публикации.

При этом на Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений нет, указывает автор.

«Противник активных действий не предпринимал», — отмечает он.

21 сентября сообщалось, что командование украинских войск перебросило подразделения 2-го батальона 144-й отдельной механизированной бригады с Черниговского направления под Волчанск, расположенный в Харьковской области.

Ранее передовые позиции ВСУ в Харьковской области практически лишились связи.