В Госдуме оценили последствия удара по центру принятия решений на Украине

Депутат Чепа: удар по британским офицерам в Чугуеве не изменит ситуацию для РФ

Удар Вооруженных сил (ВС) России по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области не окажет влияния на ситуацию для России. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет», — сказал депутат.

Чепа добавил, что удар также не окажет влияния на переговорный процесс. По его словам, уничтожение подобных командных пунктов позволит быстрее завершить конфликт на территории Украины.

Накануне генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве, по которому Россия нанесла удар, мог находиться центр принятия решений. По словам военного, его управлением занимались британские офицеры. Сам удар был нанесен с ювелирной точностью, отметил эксперт.

Ранее на Украине заявили о повреждении теплоэлектростанции.