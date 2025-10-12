На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили последствия удара по центру принятия решений на Украине

Депутат Чепа: удар по британским офицерам в Чугуеве не изменит ситуацию для РФ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Удар Вооруженных сил (ВС) России по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области не окажет влияния на ситуацию для России. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет», — сказал депутат.

Чепа добавил, что удар также не окажет влияния на переговорный процесс. По его словам, уничтожение подобных командных пунктов позволит быстрее завершить конфликт на территории Украины.

Накануне генерал-майор Сергей Липовой сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве, по которому Россия нанесла удар, мог находиться центр принятия решений. По словам военного, его управлением занимались британские офицеры. Сам удар был нанесен с ювелирной точностью, отметил эксперт.

Ранее на Украине заявили о повреждении теплоэлектростанции.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами