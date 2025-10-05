На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило о взятии Кузьминовки в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Кузьминовку и нанесли удар по силам ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Кузьминовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение соединениям трех механизированных, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также подразделениям нацгвардии в районах Северска, Райгородка, Резниковки, Иванополья, Алексеево-Дружковки и Константиновки.

В итоге за сутки противник потерял до 130 военнослужащих, три бронемашины, девять автомобилей и одно артиллерийское орудие. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

За неделю Вооруженные силы России взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Речь идет о Кировске, Шандриголово, Дерилово, Майском и Северск Малом в ДНР. Кроме того, на неделе был установлен контроль над двумя населенными пунктами в Днепропетровской области: Степовое и Вербовое.

Ранее российские военные начали бои за Северск в ДНР.

СВО: последние новости
