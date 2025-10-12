На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Киев бросает войска к Звановке, куда вошли ВС России

Марочко: Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР, куда уже вошли бойцы РФ
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило дополнительные силы и средства к Звановке в ДНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В Звановку уже вошли российские войска, киевские власти намерены оказывать максимально возможное сопротивление на данном участке фронта. Контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить Северск.

«В [соседнее] Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков — сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», — сказал Марочко.

Недавно военный эксперт также сообщил, что российские военные начали зачищать окрестности села Кузьминовка.

11 октября Марочко говорил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске Донецкой народной республики.

По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Марочко отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск.

Ранее сообщалось, что военные формируют огневой мешок для группировки ВСУ под Харьковом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами