Марочко: Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР, куда уже вошли бойцы РФ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило дополнительные силы и средства к Звановке в ДНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В Звановку уже вошли российские войска, киевские власти намерены оказывать максимально возможное сопротивление на данном участке фронта. Контроль над Звановкой позволит российским войскам охватить Северск.

«В [соседнее] Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и средства украинских боевиков — сейчас идет переброска их в данный населенный пункт», — сказал Марочко.

Недавно военный эксперт также сообщил, что российские военные начали зачищать окрестности села Кузьминовка.

11 октября Марочко говорил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске Донецкой народной республики.

По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Марочко отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск.

Ранее сообщалось, что военные формируют огневой мешок для группировки ВСУ под Харьковом.