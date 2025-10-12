На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марочко сообщил, что ВС России выдавили ВСУ из части позиций в ДНР

Марочко: силы РФ за неделю выдавили ВСУ из части позиций у Ставков ДНР
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС РФ за текущую неделю выровняли линию фронта и выдавили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из части позиций у Ставков в ДНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«У Ставков наши войска выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций на некоторых участках и продолжают планомерно выполнять те боевые задачи, которые поставлены командованием», — сказал он.

Незадолго до этого Марочко сообщал, что российские войска с начала недели на километр вклинились в оборону украинской армии у Ставков.

Военный эксперт также сообщал, что российские военные начали зачищать окрестности села Кузьминовка.

11 октября Марочко говорил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске Донецкой народной республики.

По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Марочко отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск.

Ранее военный эксперт заявил о начале охвата Звановки в ДНР.

